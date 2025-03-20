ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da Meram Yeniyol Alt Geçidi Kapanıyor! Tarih verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen KONYARAY Banliyö Hattı Projesi kapsamında Meram Yeniyol Alt Geçidi'nde çalışma yapılacak.
Alt Geçit 22 Mart'ta Kapanıyor
Çalışmalar nedeniyle 22 Mart Cumartesi günü saat 00.00 itibarıyla Meram Yeniyol Alt Geçidi trafiğe kapatılacak. Geçit, 24 Mart Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak kısmen trafiğe açılacak.
Alternatif Güzergahları Kullanın
Yetkililer, sürücülere mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Konya'daki ulaşım altyapısının daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
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