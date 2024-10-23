ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da toplu taşıma seferleri değişiyor!

Konya’da 24, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle toplu taşıma seferleri değişiyor. Konya Emniyet Müdürlüğü ve AKOM duyurdu. İşte detaylar...
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Konya'da toplu taşıma güzergahlarında düzenlemeler yapılacak. 24, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde Ferit Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı prova, çelenk sunma ve bayram kutlama törenleri sebebiyle bazı otobüs hatları farklı güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek.
Güzergah değişiklikleri şu şekilde:
- 13, 38 ve 75 nolu hatlar: Eski Meram Caddesi ve Larende Caddesi güzergahını kullanacaktır.
- 1, 2, 3, 4, 10, 25, 56, 67, 70, 74 ve 110 nolu hatlar: Vatan Caddesi, Sultanşah Caddesi ve Alaaddin Bulvarı üzerinden Kültürpark duraklarına ulaşacak olup, Anıt ve Zafer duraklarına uğramayacaktır.
Bu düzenleme hakkında tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması ve belirtilen günlerde toplu taşıma planlarını gözden geçirmeleri önemle duyurulur.
Konya Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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