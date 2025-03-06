Uzmanından açıklama! Konya Ovası’nda ciddi risk yok

Geçen hafta Konya Ovası'nda hava sıcaklıkları -15°C'ye kadar düştü. Soğuk hava dalgası, ekili tarım arazilerinde endişe yaratsa da uzmanlar, ciddi bir risk olmadığını belirtiyor.

YAPRAKLARDA HASAR, GÖVDELER SAĞLAM

Soğuk hava nedeniyle buğday ve arpa bitkilerinin yapraklarında tahribat oluştuğu gözlemlenirken, gövdelerin sağlam kaldığı bildirildi. Uzmanlar, bu durumun bitkilerin büyümesini engellemediğini ve gelişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

GEÇ EKİM AVANTAJ SAĞLADI

Bu yıl ekimlerin geç yapılması nedeniyle bitkilerin gelişiminin yavaş ilerlediği, bu durumun ise soğuktan korunma açısından avantaj sağladığı belirtildi. Çiftçiler ve tarım uzmanları, şimdilik büyük bir sıkıntı olmadığını ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

PROF. DR. SÜLEYMAN SOYLU: "BÜYÜK BİR SIKINTI YOK”

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçen hafta Konya Ovası'nda -15°C'ye kadar düşen sıcaklıklar buğday ve arpaların yapraklarında tahribat yapsa da gövdeler sağlam, çok sıkıntılı bir durum yok. Bitki gelişimlerinin geç ekimlerden dolayı bu yıl yavaş gitmesi soğuktan korunma açısından avantaj oldu."

Soylu'nun açıklaması, çiftçilerin endişelerini bir nebze de olsa azalttı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava koşullarının ve bitki gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

(Meltem Gürbüz)