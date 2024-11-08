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1922 Konyaspor Bayburt’a hazır

Sibel Elmas
Muhabir
1922 Konyaspor Bayburt’a hazır
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Bayburt Özel İdarespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çiçeği burnunda teknik direktörü Çağdaş Çankaya nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar; Bayburt'tan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bayburt Özel İdarespor ile 1922 Konyaspor arasında; 10 Kasım Pazar günü Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Son antrenman Bayburt'ta

1922 Konyaspor, zorlu maç öncesindeki son antrenmanını Bayburt'ta gerçekleştirecek. 9 Kasım Cumartesi günü ter antrenmanı yapacak Yavru Kartallar, hemen akabinde konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

(Sibel Elmas)

 

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