1922 Konyaspor Bayburt’a hazır

Çiçeği burnunda teknik direktörü Çağdaş Çankaya nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar; Bayburt'tan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Bayburt Özel İdarespor ile 1922 Konyaspor arasında; 10 Kasım Pazar günü Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Son antrenman Bayburt'ta
1922 Konyaspor, zorlu maç öncesindeki son antrenmanını Bayburt'ta gerçekleştirecek. 9 Kasım Cumartesi günü ter antrenmanı yapacak Yavru Kartallar, hemen akabinde konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
(Sibel Elmas)