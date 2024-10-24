Anadolu Kartalı taktik çalıştı

Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar; günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Konya'daki hazırlıklarda sona gelindi
Tümosan Konyaspor, Gaziantep hazırlıklarının Konya etabında sona yaklaştı. Yeşil-beyazlılar 25 Ekim Cuma günü yapacağı hücum ağırlıklı taktik antrenmanla çalışmalarının Konya ayağını noktalayacak.
Yeşil-beyazlılar, 26 Ekim Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü ile Tümosan Konyaspor arasında; 27 Ekim Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
(Sibel Elmas)