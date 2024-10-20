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Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 9.haftasında Konyaspor, Beşiktaş'a konuk oluyor. Kritik mücadelede her iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

Milli ara öncesinde Eyüpspor karşısında 2-1 galibiyetle dönerek üç puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlı ekip bugün saat 16.00'da Beşiktaş'a konuk oluyor.
 
KONYASPOR'DA 2 İSİM YOK
 
Mücadelede her iki takımında ilk 11'leri belli olurken, TÜMOSAN Konyaspor'da Sırp stoper Damjanovic ve deneyimli forvet Umut Nayir sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
 
İLK 11'LER
 
BEŞİKTAŞ: Günok, Svensson, Kılıçsoy, Uduokhai, İmmobile, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes

KONYASPOR: Slowik, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Aleksic, Erdoğan, Guilherme, Bazoer, Baronijasevic, Boateng, Kramer

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Kaynak: Haber Merkezi

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