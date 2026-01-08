Geometri problemlerinde çevre ve alan arasındaki ilişkiyi kurarken birim dönüşümlerine dikkat etmek, doğru sonuca ulaşmanın en kritik adımıdır. Bir karenin tüm kenarlarının eşit olması, çevresinden yola çıkarak alanını hesaplamayı oldukça kolaylaştırır.
Çevresi 40 Santimetre Olan Karenin Alanı Kaç Milimetrekaredir?
Doğru Cevap: 10.000 $mm^2$
Hesaplama şu şekilde yapılır:
-
Kenar Uzunluğu: Karenin dört kenarı eşit olduğu için bir kenarı $40 / 4 = 10$ cm'dir.
-
Alan (cm cinsinden): Karenin alanı iki kenarının çarpımıdır ($10 imes 10 = 100$ $cm^2$).
-
Birim Dönüşümü: $1$ santimetrekare ($cm^2$), $100$ milimetrekareye ($mm^2$) eşittir. Bu durumda $100 imes 100 = 10.000$ $mm^2$ sonucuna ulaşılır.
Kaynak: Haber Merkezi