Büyükşehir Belediyespor’dan kritik deplasman galibiyeti

Türkiye Sigorta Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 12. hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor’a konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi sarı-siyahlılar, 85-80’lik skorla kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol 1. Ligi'nin (TBL) 12. haftası oynanan maçların ardından tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediyespor, TBL'nin 12. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu. İstanbul Ahmet Cömert Salonu'nda başa baş geçen ilk periyot 20-20'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyotta da dengeli bir oyun sergilenirken, Büyükşehir 43-44'lük skorla soyunma odasına önde gitti. Üçüncü çeyrekte hücum gücünü artırarak farkı açan Konya ekibi, son periyoda 58-67 önde girdi. Final periyodunda rakibin baskılı oyununa karşı direnen sarı-siyahlılar, kritik deplasmandan 85-80'lik skorla ayrılarak üst üste üçüncü galibiyeti aldı.
Oğulcan Baykan'ın, 20 sayılık performansıyla galibiyette başrol oynadığı mücadelede, Nuwriyl Elijah Williams 15 sayı ve Alp Karahan 14 sayı, Ahmet Can Duran 12 sayı, Khalid Lethaniel Thomas 10 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
Konya Büyükşehir Belediyespor, 13. hafta mücadelesinde 1 Aralık Pazar günü Kocaeli ekibi Çayırova Belediyespor'u konuk edecek. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”