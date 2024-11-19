“Emeklerimizin karşılığını aldık”

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor’un başarılı futbolcularından Hüseyin Biber, 2-1’lik galibiyetle sonuçlanan Yozgat Bozokspor maçının ardından konuştu.

"Gerçekten zor bir karşılaşmaydı” diyen Biber; "Bir haftadır tamamen bu maça konsantre olmuştuk. Geçen hafta deplasmanda aldığımız beraberliği önemli kılmak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok şükür kazandık. Emekleriniz karşına aldık. İnşallah bunun üzerine koyarak devam edeceğiz” dedi.

"Oyuncuların her zaman eksikleri vardır”

Kendi performansıyla ilgili olarak da konuşan Hüseyin Biber; "Daha da iyi olabilirdim. Futbolcuların her zaman eksikleri vardır. Bunun üzerine koyarak devam edersek benim için her zaman iyi olur. Yükseldikçe küçülmeyi bilmek lazım” diye konuştu.

"Bursa'ya da iyi hazırlanacağız”

Hüseyin Biber; "Bu maç hazırlandığımız gibi haftaya Bursa deplasmanına da hazırlanacağız. Rakibimizi analiz edeceğiz. Kendi eksiklerimizi analiz edeceğiz. Eksiklerimizin üzerine koyarak rakibin eksiklerini çalışarak İnşallah haftaya da 3 puan alarak döneceğiz” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)