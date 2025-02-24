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Galatasaray Fenerbahçe derbisi | GS – FB maç kadrosu: Mauro Icardi ilk 11’de var mı?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Galatasaray Fenerbahçe derbisi | GS – FB maç kadrosu: Mauro Icardi ilk 11’de var mı?
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında, bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligin namağlup lideri Galatasaray, 57 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Derbi öncesinde her iki takımın muhtemel 11’leri ve son gelişmeler futbol dünyasında heyecan oluşturuyor. İşte, GS – FB maç kadrosu hakkında merak edilenler!

Galatasaray, Süper Lig'deki namağlup liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu büyük rekabetin maç kadrosu merakla bekleniyor. Takımların resmi kadroları henüz açıklanmasa da, teknik direktörlerin tercihlerine göre muhtemel 11'ler şekillenmeye başladı.

Galatasaray Muhtemel 11

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alvaro Morata, İsmail Jakobs ve Mauro Icardi gibi önemli oyunculardan yoksun bir kadro ile derbiye çıkacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, hücum hattının liderliğini Victor Osimhen üstlenmesi bekleniyor. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın kanattaki performansı da maça damga vurabilir. Orta sahada ise Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisinden yüksek bir performans bekleniyor.

Fenerbahçe Muhtemel 11

Fenerbahçe cephesinde, teknik direktör José Mourinho derbi için çok sayıda stratejik hamle yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Diego Carlos ve İsmail Yüksek gibi sakat oyunculardan yoksun bir kadro ile mücadele edecek. Ayrıca, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmış olması nedeniyle savunmadaki güvenli bölgeler Skriniar ve Djiku'ya emanet. Fenerbahçe'nin orta sahasında ise Fred ve Szymanski ikilisinin nasıl bir performans göstereceği, derbinin kaderini etkileyebilir.

Derbiye Geri Sayım Başladı

GS – FB maç kadrosu her iki takımın taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. Maç saatine yakın açıklanacak olan resmi kadrolar, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Bu dev mücadele, yalnızca puan durumu açısından değil, aynı zamanda derbinin havası ve stratejik hamleleri ile de büyük önem taşıyor.

Trendyol Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren bu iki dev kulüp, futbolseverlere unutulmaz bir derbi deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin son bölümüne, futbolseverler 24 Şubat akşamı RAMS Park'ta şahit olacak.

GS – FB Maç Kadrosu Muhtemel İlk 11'ler

Galatasaray muhtemel ilk 11: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe muhtemel ilk 11:  Livakovic, Skriniar, Amrabat, Djiku, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri

 

  • #gs fb #gs fb maç kadrosu #Galatasaray Fenerbahçe derbisi

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