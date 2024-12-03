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Göztepe maçının dördüncü hakemi Kepez maçına orta hakem oldu

Sibel Elmas
Muhabir

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası 4. Tur'da görev yapacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Tümosan Konyaspor ile Kepezspor arasında oynanacak karşılaşmayı Sivas bölgesi hakemlerinden Yusuf Ziya Gündüz'ün yönetecek. 2 hafta önce Süper Lig'de oynanan Göztepe-Konyaspor maçında dördüncü hakem olarak görev yapan Gündüz, Kepez maçında orta hakem olarak görev alacak. Son olarak TFF 1. Lig'de Adanaspor-Bandırmaspor maçını yöneten Gündüz, son 4 maçında Süper Lig'de dördüncü hakem olarak görev alıyordu. Hakemliğe 2 yıl ara veren Gündüz, 2022 yılında Elit U17 Ligi'nde görev yapmış, 2024 yılının Eylül ayına kadar da herhangi bir resmi müsabakada görev almamıştı. (Sibel Elmas)

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