Karatay Belediyespor’un genç basketbolcularından büyük başarı!

Karatay Belediyespor Kulübü, genç sporcularıyla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Kulübün U16 Erkek ve Kız Basketbol Takımları, katıldıkları bölge şampiyonalarında, sergiledikleri performansla Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Karatay Belediyesi Spor Kulübü sporcuları; katıldıkları şampiyona, turnuva ve organizasyonlardaki başarılarıyla Konya ve Türkiye'nin gururu olmayı sürdürüyor.

ERKEK TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta düzenlenen U16 Bölge Şampiyonası'nda Karatay Belediyespor Kulübü U16 Erkek Basketbol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı ve şampiyon oldu. Takım, bu zaferle birlikte Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

KIZ TAKIMINDAN DA BÜYÜK BAŞARI

Bir başarı da Kız Basketbol Takımından geldi. Takım, Adana'da düzenlenen U16 Bölge Şampiyonası'nda oynanan müsabakalarda rakiplerine üstünlük kurarak Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Karatay Belediyespor'un genç basketbolcuları, Anadolu Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlayarak kulüplerini ve Konya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

HASAN KILCA'DAN SPORCULARA TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kulübün elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Kılca; "Karatay Belediyespor Kulübümüz, her branşta zirvede olmaya devam ediyor. U16 takımlarımız elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Belediye olarak sporun altyapısına verdiğimiz destekle, gençlerimize spor yapabilecekleri en iyi olanakları sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çabamızla ilçemiz spor alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Gençlerin en güzel şekilde yetişmesi, iyi birer sporcu ve sağlıklı bir neslin ferdi olabilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Müsabakalarda elde ettikleri başarılardan dolayı sporcularımızı, teknik ekibimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. U16 Takımlarımızın Anadolu Şampiyonası'nda da Karatay'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Bülten