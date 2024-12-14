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Konya Büyükşehir Belediyespor seriye bağladı! Pizzabulls’u yenerek ikinci galibiyetini aldı

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Konya Büyükşehir Belediyespor seriye bağladı! Pizzabulls’u yenerek ikinci galibiyetini aldı
Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 16. hafta deplasmanda karşılaştığı İstanbul ekibi Pizzabulls Co Basket’i 79-69’lük skorla mağlup etti. Üst üste ikinci maçını kazanarak moral bulan sarı siyahlı takım 16. hafta sonunda 9 galibiyete ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin (TBL)  16. Haftası birbirinden zorlu maçlarla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek moral bulan Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında da zafere ulaşarak çıkışını sürdürdü. 

Üst üste 2 galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 16. hafta açılışında Pizzabulls Co Basket'in konuğu olan sarı-siyahlı ekip, Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 79-69'lük skorla kazanarak üst üste 2. galibiyetine imzasını attı.

Mücadelenin ilk periyodu ev sahibi ekibin 14-13 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta vites artıran Konya Büyükşehir, soyunma odasına 26-31 önde girdi. 3. periyotta Konya BBSK rakibine şans tanımadı ve önemli oyuncularının katkılarıyla farkı 17 sayıya kadar çıkararak final periyoduna rahat girdi: 40-57. Karşılıklı atışlara sahne olan son periyotta da rakibine şans tanımayan Volkan Ertetik'in talebeleri, mücadeleyi 79-69 kazanarak 16. hafta sonunda 9. galibiyetini aldı.

Kritik zaferde Konya Büyükşehir Belediyespor'un yabancı isimleri Khalid Thomas ve Nuwriyl Williams 23'er sayı kaydederek galibiyette büyük rol oynadı. 9 sayı-5 toplam ribaund ile oynayan Koralp Türk ve 7 sayı-8 asistle Oğulcan Baykan, sarı-siyahlı ekipte diğer öne çıkan isimler oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 17. haftada 22 Aralık Pazar günü saat 15.00'te Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya Büyükşehir Belediyespor

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