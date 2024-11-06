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Konya’dan Avrupa’ya! Müsabakalar ne zaman başlıyor?

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’dan Avrupa’ya! Müsabakalar ne zaman başlıyor?
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası için geri sayım geçen Türkiye tekvando milli takımımız, dev organizasyondaki ilk maçlarına çıkacak.

Zorlu müsabakalar öncesinde Konya'da hazırlıklarını tamamlayan milliler; 25 erkek, 20 kadın olmak üzere 45 sporcu ve 14 antrenörle organizasyonda yer alacak. Konya'yı 47 kilo kadınlarda İlknur Yalçın ve +59 kilo kadınlarda Gül Nihal Şahin temsil edecek.

Müsabakalar ne zaman başlıyor?

Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası, 7 Kasım Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak. Dev organizasyon 9 Kasım Cumartesi günü son bulacak.

(Sibel Elmas)

 

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Yorumlar
  • S
    Sporsever
    34 dakika önce

    Allah Konyamıza madalya nasip etsin

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