GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyalı sporcu Sabriye’den Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya

Sibel Elmas
Muhabir
Konyalı sporcu Sabriye’den Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya
Meram Belediyesporlu kick boks sporcusu Sabriye Gür başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli Sporcu, Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile döndü.

Meram Belediyespor Kulübü gerek yurtiçi gerekse uluslararası müsabakalara damga vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda kulüp sporcusu Sabriye Gür, Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Sabriye Gür, ringe çıktığı full contact 70 kilogramda zorlu mücadelelerin ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Avrupa'nın bir çok ülkesinden kick boks sporcularının yarıştığı şampiyonada, Sabriye Gür'ün sergilediği performans büyük takdir topladı. Türk sporunun gururu olmaya devam eden Gür, bu önemli başarıyla hem Meram Belediyespor Kulübü'nü hem de Türkiye'yi gururlandırdı. Şampiyonada milli takımımız takım halinde 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazanırken ülkemize toplam 43 madalya ile döndüler.

BAŞKAN KAVUŞ: "SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ VE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyespor Kulübü sporcularının kendilerini gururlandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Sporcularımız, gösterdikleri üstün çaba ve azimle her geçen gün daha büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan sporcumuz Sabriye Gür'ü yürekten kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı, genç sporcularımıza ilham vererek şehrimizde spor kültürünün güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Meram Belediyespor Kulübümüzün ve sporcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

(Sibel Elmas)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER