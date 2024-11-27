Konyaspor Adana Demirspor maçından önce taktik çalışıyor!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 26 Kasım Salı günü teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, 27 Kasım Çarşamba günü itibariyle taktik antrenmanlarına başladı.
Haftanın programı nasıl?
Tümosan Konyaspor'da haftanın planlaması da belli oldu. 28 Kasım Perşembe gününü de taktik antrenmanlarla değerlendirecek Anadolu Kartalı, 29 Kasım Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Adana Demirspor ile Tümosan Konyaspor arasında; 30 Kasım Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. (Sibel Elmas)