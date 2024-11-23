Konyaspor ile Hatayspor 9. randevuda

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynayacağı maçta Hatayspor ile ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 5’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 14 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu elde ettiği 6 puanla küme düşme hattında 18. sırada bulunuyor.

Konyaspor'un 5, Hatayspor'un 2 galibiyeti var

Konyaspor ile Hatayspor, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 8 mücadelede Konyaspor 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Hatayspor 2 defa rakibini mağlup etti. 1 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 14 golüne Hatay ekibi 7 gol ile karşılık verdi.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Gökhan Barcın yapacak. Batuhan Kolak ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.

Kaynak: İHA