Milli sporcular Selçuk Üniversitesini Avrupa şampiyonalarında gururlandırdı

Uluslararası yarışmalarda elde ettikleri büyük başarılarla Türkiye’ye gurur yaşatan Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ı ziyaret etti. Yılmaz, Avrupa Şampiyonasından madalyalarla dönen milli sporcuları gösterdikleri üstün başarılardan dolayı tebrik etti.

Gerçekleşen ziyarette milli sporculara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Erdoğdu, Prof. Dr. Hasan Akkuş da eşlik etti.

Milli sporcuları ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Öğrencilerimizi ve hocalarımızı, elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik ediyorum. Bu başarılar hem Üniversitemiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Sporcularımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Milli Halterci Cansu Bektaş, "Selçuk Üniversitesinde geçirdiğim yıllar boyunca elde ettiğim başarılarımda üniversite hayatımın büyük payı var. Üniversiteye başladığımda 1 dünya ve 1 Avrupa Şampiyonluğum vardı; şimdi ise 4 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğuna sahibim. 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum” dedi.

Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Milli Halterci Muhammed Emin Burun ise "Ülkemizi yurt dışında temsil ederek toplamda 7 uluslararası madalya kazandım. Bu süreçte bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'a, Dekanımız Prof. Dr. Murat Erdoğdu'ya ve hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım. İnşallah daha büyük başarılara imza atmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz da daha büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini belirterek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNİN MİLLİ SPORCULARI ULUSLARARASI ARENADA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcular, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 5'i altın 12 madalya kazandı. Cansu Bektaş, toplamda 166 kilo ile; Gamze Altun ise silkmede 93 kilo ile Avrupa rekorunun sahibi oldu. Bektaş ve Altun, 23 yaş altı kadınlarda 2'si altın, 6 madalyaya ulaştı.

45 kiloda yarışan Ezgi Kılıç; koparmada 74, silkmede 85 ve toplamda 159 kiloyla 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Genç kadınlar 55 kiloda podyuma çıkan Merve İlden; koparmada 82, toplamda da 181 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu. 45 kiloda mücadele eden Yağmur Melek Şahin ise silkmede 81 kiloyla bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Milli Halterci Muhammed Emin Burun, Polonya'da Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, Balkan Pist Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

(Sibel Elmas)