Selçuk Kartallar bildiğimiz gibi

Konya’da faaliyetlerini sürdüren Selçuk Kartallar ragbi takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

26-27 Ekim tarihinde Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Düzenlenen Türkiye U21 Ragbi Şampiyonası'nda bulunan Konya ekibi; kadınlarda ve erkeklerde 1. gün grup maçlarını namağlup tamamlayarak finallere yükseldi. Kadınlar çeyrek finalde Tokat Erbaa'yı erkekler ise İznik Belediyespor'u geçerek yarı final biletini aldı. Kıran kırana geçen yarı final maçlarında erkekler Trabzon Ragbi'yi kadınlar ise Kastamonu Asya'yı geçerek finale yükseldi. Burada Körfez Belediyesi'ne mağlup olan erkekler şampiyonayı 2 olarak tamamladı.



"Türkiye şampiyonluğu uzak değil”

Bir aile olduklarını ifade eden Selçuk Kartallar Antrenörü Kadir Çetin, fedakarlıklarıyla güçlü rakiplerini yendiklerini belirti. Çetin; "Kazanılan kupayı bizlere inanan ve yalnız bırakmayan sporcu, yönetici ve destek olan sevenlerine armağan ediyoruz. Rakiplerimiz tesis ve ekonomik olarak çok daha güçlü. Konyalı iş insanları yöneticileri bizlere destek olmaya davet ediyorum. Bunu başarabilirsek 2025 yılında Konya'mıza Türkiye Şampiyonluğu getireceğimize inanıyoruz” dedi.

(Sibel Elmas)