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Selçuk Kartallar’dan Birdal Öztürk’e ziyaret

Sibel Elmas
Muhabir
Selçuk Kartallar’dan Birdal Öztürk’e ziyaret
Selçuk Kartallar Kadın ve Erkek Ragbi Takımları, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek devamını diledi.

Konya Temsilcisi Selçuk Kartallar Kadın ve Erkek Ragbi Takımları, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e ziyarette bulundu.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Ragbi Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan Selçuk Kartallar'ı tebrik eden Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Antrenör Kadir Çetin ve sporculara başarılarının devamını diledi.

Desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Kadın Takımı Kaptanı İlayda Yalçınkaya, Birdal Öztürk'e başarılarının devam edeceğinin sözünü verdi. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından son buldu. 

(Sibel Elmas)

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Yorumlar
  • K
    Kartallar
    2 saat önce

    Elinize sağlık

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