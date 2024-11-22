Selçuk Kartallar’dan Birdal Öztürk’e ziyaret

Konya Temsilcisi Selçuk Kartallar Kadın ve Erkek Ragbi Takımları, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e ziyarette bulundu.
Kayseri'de düzenlenen Türkiye Ragbi Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan Selçuk Kartallar'ı tebrik eden Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Antrenör Kadir Çetin ve sporculara başarılarının devamını diledi.
Desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Kadın Takımı Kaptanı İlayda Yalçınkaya, Birdal Öztürk'e başarılarının devam edeceğinin sözünü verdi. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
(Sibel Elmas)