Tümosan Konyaspor’a ilaç gibi geldi! Recep Uçar’dan transfer açıklaması

Tümosan Konyaspor geçtiğimiz hafta teknik direktör Ali Çamdalı’nın yerine Recep Uçar’la anlaşmıştı. Yaşanan kan değişikliği hemen etkisini göstermiş Recep uçar Konyaspor’daki görevine galibiyetle başlamıştı.

Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup eden Konyaspor Süperlig'in 12. Haftasında Pazar günü Göztepe deplasmanına çıkacak. Teknik Direktör Recep uçar maç öncesi basın toplantısı düzenleyerek basın mensupları ile buluştu.

İşte Recep Uçar'ın açıklamaları:

Her maç ayrı strateji. Başakşehir ayrı bir maçtı Göztepe ayrı bir maç olacak. Göztepe'ye karşı savunma ve hücumda kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi planlarımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bütün istatistikleri futbolcularımızla paylaştık. İç sahada çok coşkulu bir takım ve ligin en iyi iç saha takımlarından biri. Amacımız iyi futbol oynayıp iyi sonuçla dönmek. Bunun için çalışmalara başladık.

Konya tek yürek!

Buraya geldiğimden beri bütün camiamız beni iyi hissettirdi. Yeni olmama rağmen yeni gibi hissetmiyorum. Konyaspor'un önemli bir organizasyonu var. Pozitif anlamda farklı bir takımız. Yönetim, taraftar ve futbolcular herkes kendi işini yapamaya odaklanmış durumda…

Konyaspor'da sağ bek transferi olacak mı?

Gelmeden önce ve geldiğimiz andan itibaren takımın zayıf yönlerini araştırıyoruz. Sahadaki oyunu takip ederek gözlem yapıyoruz. Bunları konuşacağız ama bugün değil. Milli arada özellikle kasım sonunda değerlendirme için zamanımız olacak. Birçok futbolcuyu değerlendireceğiz. Başakşehir ben ve ekibimin ilk maçıydı. Galip gelmek çok mutlu etti ama o dosyayı ekip zolarak kapattık. Şimdi Göztepe maçına odaklanmış durumdayız.

Danijel Aleksic Başakşehir maçını anlattı:

Son dakika gol atıp takımına galibiyet getirmek her futbolcunun hayalidir. Ben bunu çocukluğumdan beri istiyordum ve Başakşehir maçında hissettim. Anlatmam çok zor. Taraftarımıza minnettarım. Pozisyonu bitirmem mükemmel bir histi. Hayatım boyunca o anı unutmayacağım.