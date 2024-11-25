Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Emeklerimize yazık!’’

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 13. haftasında oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Hatayspor maçının ardından konuştu. Uçar; “Emeklerimize yazık” dedi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig'in 13. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik berberlikle sonuçlanan Hatayspor maçının ardından konuştu. 3 haftadır ciddi hakem hatalarıyla karşılaştıklarını ifade eden Uçar, emeklerine yazık olduğunu söyledi.

"Çok puan kaybediyoruz”

Zorlu Hatayspor maçının ardından konuşan Recep Uçar, son maçlarda hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Futbol konuşmayı seven bir teknik direktör olduğunu belirten Uçar, "Oyunu değerlendirmeden önce, Başakşehir maçından beri başlayan hakem hataları ne hikmetse bizim aleyhimize devam ediyor. Başakşehir maçında kazanmamıza rağmen Göztepe'de geçen hafta isyan ettiğim pozisyonlar, uzatmada verilmeyen fauller, kornerler... Bugün de 90+'da yediğimiz korner golü” dedi.

"Bunları İstanbul'da çalabiliyor musun?”

"Evet daha iyi savunmamız lazım” diyen Uçar; "Biz üzerimize düşeni alacağız. Ama lütfen bana birileri açıklasın. Bugün yöneten hakem arkadaşlarla maçtan sonra da konuştum. Calvo'nun iki eliyle bastığını Kadıköy'de, Dolmabahçe'de ya da Seyrantepe'de çalar mısınız? Çalamaz mısınız” diye konuştu.

"Gol kararı bile verilemedi”

Recep Uçar, "Son pozisyonda gol kararı çıkmadı hakemin ağzından. Vereyim vermeyeyim arası gitti geldi. Biz sarı kartı yiyoruz. Eyvallah. Doğru. Ama yaptığımız geçişlerde indirilen oyuncular ne hikmetse rakip sarı kart görmüyor. Bunlar da oyunun gidişatını etkiliyor. Ben 3 haftadır puan alsam da çok ciddi hakem hatalarıyla karşılaşıyorum ve lütfen bunları iyi değerlendirsinler. O kadar emek harcadığımız bir maçın son dakikada bu kadar basit gitmesi inanın yazık. Maç değerlendirmesi yapası gelmiyor insanın” ifadelerini kullandı.

"Hocam sizi seviyoruz diyorlar”

Recep Uçar, gördüğü sarı kartlarla ilgili olarak da; "Kolay kart görüyorum. Hakem arkadaşlara sorduğumuzda 'Hocam sizi çok seviyoruz' diyorlar. Benim kadar onların yanında olan bir insan yok. Bütün maçlarda kimler sahanın içine giriyor. Neler-neler söylese de sıkıntı yok. Biz şiddetli bir itiraz da bulunduğumuzda ise sıkıntı oluyor” dedi.

"Dürüst insanlar her zaman kaybedecek mi?”

Uçar, "Bugün kulübedeki diğer antrenör arkadaşların şiddetli itiraz etmesinden dolayı sarı kartı ben görmüşüm. Bu ülkede dürüst olanlar her zaman kaybedecek mi? Oğuzhan Hoca'ya maçtan sonra da bu sorunu ilettim. Ama yani inanamıyorum artık. Bu kadar kolay sarı kart göstermemeleri lazım. Bu faulü başka yerde çalamazlar. Mourinho'ya, Okan Hoca'ya hatta Şenol Hoca'ya bu benim gördüğüm kadar kolay sarı kartı gösterebiliyorlar mı? Gösteremiyor mu? Yeri geliyor küfürleri yuttukları anlar oluyor. Duymamazlıktan geliyorlar. Ama bizim gibi onlarla daha doğru iletişim kuran insanlar karşısında ise en ufak bir şeyi dahi görüyorlar. Ben ayağımın 30 santim girdiği için kırmızı kart yemiş insanım. Bu mu olması gerekiyor? Kaybettiğim bütün maçlardan sonra hakemleri tebrik eden bir insanım. Geçmişte hep hakemlik bir şey yok diyen de bir insanım” diye konuştu. (Selman Kaya)