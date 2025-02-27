Türkiye Kupası’nda golsüz biten mücadelede Konyaspor ve Galatasaray turladı!

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray’ın konuğu oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, Konyaspor Türkiye Kupası’nda seri başı olarak bitirerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Topladığı 6 puanla grupta liderlik koltuğunda yer alan Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın konuğu oldu.



KONYASPOR ÇEYREK FİNAL'E ADINI YAZDIRDI

Muhammet Ali Metoğlu'nun yönetimindeki mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, yeşil-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda lider ve namağlup olarak 7 puan toplayarak çeyrek finale yükseldi.



NORVEÇLİ YENİ TRANSFER İLK 11'DE YER ALDI

Yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig'deki ilk maçına Sivasspor karşısında 84.dakikada Pedrinho'nun yerine oyuna girerek çıkan Bjorlo, bu mücadelede ise ilk 11'de yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kerem, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

Konyaspor:Ertaş, Yasir, Tunahan, Aleksic, Calusic, Bazoer, Nayir, Boranijasevic, Boateng, Bjorlo, Bostan



GALATASARAY DAHA AZ KART GÖRDÜĞÜ İÇİN TURLADI

Öte yandan Eyüpspor – Başakşehir mücadelesi de golsüz eşitlikle sona ererken, Başakşehir ve Galatasaray arasında averajının eşit olması nedeniyle Fair-Play Puanı devreye girdi. 9 sarı kart ve 1 kırmızı kartı bulunan Başakşehir elenirken, Galatasaray 7 sarı kart ile adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi