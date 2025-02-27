Türkiye Kupası’nda golsüz biten mücadelede Konyaspor ve Galatasaray turladı!
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Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray’ın konuğu oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, Konyaspor Türkiye Kupası’nda seri başı olarak bitirerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Topladığı 6 puanla grupta liderlik koltuğunda yer alan Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın konuğu oldu.
KONYASPOR ÇEYREK FİNAL'E ADINI YAZDIRDI
Muhammet Ali Metoğlu'nun yönetimindeki mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, yeşil-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda lider ve namağlup olarak 7 puan toplayarak çeyrek finale yükseldi.
NORVEÇLİ YENİ TRANSFER İLK 11'DE YER ALDI
Yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig'deki ilk maçına Sivasspor karşısında 84.dakikada Pedrinho'nun yerine oyuna girerek çıkan Bjorlo, bu mücadelede ise ilk 11'de yer aldı.
GALATASARAY DAHA AZ KART GÖRDÜĞÜ İÇİN TURLADI
Öte yandan Eyüpspor – Başakşehir mücadelesi de golsüz eşitlikle sona ererken, Başakşehir ve Galatasaray arasında averajının eşit olması nedeniyle Fair-Play Puanı devreye girdi. 9 sarı kart ve 1 kırmızı kartı bulunan Başakşehir elenirken, Galatasaray 7 sarı kart ile adını çeyrek finale yazdırdı.
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