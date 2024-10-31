Volkan Demirel Bodrumspor’un yeni teknik direktörü oldu
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrumspor, İsmet Taşdemir’in yerine teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı. Bodrumspor, 43 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrumspor, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Süper Lig ekibi, Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı. Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.
3 YILLIK İMZAYI ATTI
43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İLK RAKİBİ ALANYASPOR
Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak. Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.
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