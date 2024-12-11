11 Aralık 2024 Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Erişim sorunları ve Meta’dan son durum açıklaması

11 Aralık 2024 tarihinde, Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarına erişim sağlayamayan milyonlarca kullanıcı, “11 Aralık 2024 Instagram çöktü mü?“ ve “Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?“ gibi soruları arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulamaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları, platformların yeniden çalışır hale gelmesi için gelişmeleri merakla takip ediyor. İşte en sıcak gelişmeler ve detaylar…

Bugün, 11 Aralık 2024 saat 21:15 itibariyle, Instagram, WhatsApp ve Facebook kullanıcıları ciddi erişim sorunları yaşadı. Birçok kişi, sosyal medya hesaplarına giriş yapamadı ve mesajlaşma uygulamaları da hizmet veremedi. Yaşanan bu kesinti, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

Meta'dan İlk Açıklama: "Erişim Sorununun Farkındayız”

Meta, sosyal medya platformlarındaki sorunlara ilişkin ilk açıklamayı yaptı. X (eski Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "Bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkileyen bir teknik sorunun farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz," denildi. Meta, teknik ekibin sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan Açıklama: "Global Kesinti Tespit Edildi"

Erişim sorunlarının sadece Türkiye'de değil, global çapta yaşandığı anlaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sayan, "WhatsApp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir," dedi. Bu açıklama, sorunun sadece yerel değil, dünya genelindeki kullanıcıları da etkilediğini doğruladı.

Instagram Ne Zaman Düzelecek?

Instagram, WhatsApp ve Facebook'a erişim sorununun ne zaman tamamen çözüleceği konusunda net bir tarih verilmedi. Ancak, Meta'nın açıklamalarına göre teknik ekiplerin sorunu en kısa sürede çözmek için çalıştığı ifade ediliyor. Kullanıcılar, yaşanan kesintinin etkilerinin kısa süre içinde sona ermesini bekliyor.