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Telefon yedeği nasıl alınır?

Telefon yedeği nasıl alınır?
Telefonunuzda bulunan fotoğraflar, videolar ve önemli dosyalar bir sorun yaşandığında kaybolabilir. Peki telefon yedeği nasıl alınır? İşte kolay ve pratik yöntemler...
Yedekleme neden önemli?
 
Telefonlarımız artık hayatımızın merkezinde. Ancak cihazın bozulması, çalınması veya bir güncelleme sırasında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle veriler kaybolabilir.
 
Yedekleme, tüm bilgilerinizi güvence altına alarak bu tür risklere karşı korunmanızı sağlar.
 
 
Android telefonlarda yedekleme:
 
1. Google Hesabı ile Yedekleme:
 
Ayarlar > Google > Yedekleme yolunu izleyin.
 
"Google Drive'a Yedekle” seçeneğini etkinleştirin.
 
Fotoğraf ve videolarınız için Google Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz.
 
2. Manuel Yedekleme:
 
USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak dosyalarınızı aktarabilirsiniz.
 
Ayrıca, üçüncü taraf yedekleme uygulamaları da kullanılabilir.
 
 
iPhone'da yedekleme:
 
1. iCloud ile Yedekleme:
 
Ayarlar > [Adınız] > iCloud > iCloud Yedekleme seçeneğine gidin.
 
"iCloud Yedekleme” özelliğini açarak işlemi başlatabilirsiniz.
 
2. iTunes/Finder ile Yedekleme:
 
iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayarak iTunes (Windows) veya Finder (Mac) üzerinden yedekleme yapabilirsiniz.
 
 
Hangi veriler yedeklenir?
 
Kişiler, mesajlar, uygulamalar, fotoğraflar ve videolar gibi kişisel veriler yedeklenebilir. Ancak bazı uygulama verileri, geliştiricinin sunduğu seçeneklere bağlı olarak yedeklenmeyebilir.
 
Düzenli yedekleme almayı unutmayın!
 
Yedekleme işlemi bir kez yapıldığında yeterli değildir. Yeni verilerinizin kaybolmaması için düzenli olarak yedekleme yapmayı alışkanlık haline getirin.
 
Siz telefon yedekleme için hangi yöntemi tercih ediyorsunuz?
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Telefon yedeği nasıl yapılır*

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