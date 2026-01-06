GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

2026 Ocak Ayı Hacamat Takvimi: Altın Gün 6 Ocak!

2026 Ocak Ayı Hacamat Takvimi: Altın Gün 6 Ocak!
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan hacamat (kupa terapisi) için 2026 yılı Ocak ayı takvimi belli oldu. Ayın en kıymetli günü olarak nitelendirilen “Altın Hacamat Günü“nün tarihi dikkat çekiyor.

Ocak ayı takviminde günler; "Uygun", "Sünnet" ve "Altın" olmak üzere üç farklı kategoride sınıflandırıldı. İşte o tarihler:

Altın Hacamat Günü

Yılın veya ayın belirli dönemlerine denk gelen ve etkisinin en yüksek olduğuna inanılan özel gün:

6 Ocak Salı

Sünnet Hacamat Günleri

Genellikle Hicri takvime göre belirlenen ve Perşembe günlerine denk gelen sünnet günleri yeşil renk ile kodlandı:

1 Ocak, 8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak ve 29 Ocak (Tüm Perşembe günleri)

Diğer Uygun Hacamat Günleri

Tedavi maksadıyla değerlendirilebilecek diğer uygun günler ise mavi renk ile şu şekilde sıralandı:

5 Ocak Pazartesi

12 Ocak Pazartesi

13 Ocak Salı

19 Ocak Pazartesi

20 Ocak Salı

26 Ocak Pazartesi

27 Ocak Salı

Kaynak: Haber Merkezi

