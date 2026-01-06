2026 Ocak Ayı Hacamat Takvimi: Altın Gün 6 Ocak!

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan hacamat (kupa terapisi) için 2026 yılı Ocak ayı takvimi belli oldu. Ayın en kıymetli günü olarak nitelendirilen “Altın Hacamat Günü“nün tarihi dikkat çekiyor.
Ocak ayı takviminde günler; "Uygun", "Sünnet" ve "Altın" olmak üzere üç farklı kategoride sınıflandırıldı. İşte o tarihler:
Altın Hacamat Günü
Yılın veya ayın belirli dönemlerine denk gelen ve etkisinin en yüksek olduğuna inanılan özel gün:
6 Ocak Salı
Sünnet Hacamat Günleri
Genellikle Hicri takvime göre belirlenen ve Perşembe günlerine denk gelen sünnet günleri yeşil renk ile kodlandı:
1 Ocak, 8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak ve 29 Ocak (Tüm Perşembe günleri)
Diğer Uygun Hacamat Günleri
Tedavi maksadıyla değerlendirilebilecek diğer uygun günler ise mavi renk ile şu şekilde sıralandı:
Önemli Not:
