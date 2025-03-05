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7 Mart Ne Günü? İşte Tarihte 7 Mart’ın Anlamı ve Önemi

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7 Mart Ne Günü? İşte Tarihte 7 Mart’ın Anlamı ve Önemi

7 Mart, dünya genelinde ve Türkiye'de bazı özel günlerle anılmaktadır. İşte 7 Mart'ta kutlanan veya anılan önemli günler:

Türkiye'de 7 Mart

Çanakkale Deniz Zaferi Haftası Başlangıcı: 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne giden sürecin önemli anlarından biri olarak kabul edilir ve bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Dünya Genelinde 7 Mart

Dünya Sağlık Günü'ne Hazırlık Haftası: 7 Mart, 7 Nisan'da kutlanan Dünya Sağlık Günü'ne hazırlık kapsamında çeşitli farkındalık etkinlikleriyle anılabilir.

Dünya Kadınlar Günü Arifesi: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce olduğu için birçok ülkede etkinlikler bu günde de başlar.

Kaynak: Haber Merkezi

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