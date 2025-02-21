AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 21 ŞUBAT CUMA Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD Son depremler listesi

Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son sismik hareketler, vatandaşların güvenliğini sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla takip edilebiliyor. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, son depremler listesini inceleyerek en yakın bölgelerdeki sarsıntıları öğreniyor. Peki, bugün herhangi bir deprem gerçekleşti mi? İşte 21 Şubat’taki son depremler...

Deprem oldu mu? Son dakika gelişmeleriyle birlikte, Ege Denizi'nde yaşanan depremler dikkat çekiyor. Büyük şiddetteki sarsıntılar, Türkiye'de de hissedilebiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgedeki son depremleri sürekli olarak güncelliyor ve vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, şu anki en son deprem nerede meydana geldi ve hangi şiddetle gerçekleşti? İşte, o anki gelişmeler ve son depremler listesi. 21 ŞUBAT SON DEPREMLER Saat 09.36'da Ankara Mamak'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesini ve Kandilli Rasathanesindeki son depremleri görmek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayın. KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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