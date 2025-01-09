Birşah Süt Kimin? Sahibi Kim? Birşah Süt Türk Malı Mı, İsrail’in Mi, Neden Boykot Edildi, Sahte Mi?

Danone, Birşah marka süt paketlerinde hata sonucu içilebilir su tespit edildiğini duyurdu. 176.L parti numaralı ürünlerin yaklaşık ilk 100 litresinin halk sağlığını tehdit etmediği açıklanırken, bu ürünlerin satış noktalarından geri toplandığı belirtildi. Bu gelişme üzerine, “Birşah Süt kimin, sahibi kim? Birşah süt sahte mi?“ sorusu gündeme geldi.

Birşah Süt markası, yakın zamanda gündemde tartışmalara neden olan olaylarla dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından, tüketiciler markayla ilgili çeşitli sorular sormaya başladı. "Birşah Süt kimin, sahibi kimdir, ürünleri sahte mi? Brişah Süt boykot mu?" soruları gündemde geniş yer buldu. İşte Birşah Süt hakkında merak edilen tüm detaylar:

Birşah Süt Kime Aittir?

Birşah markası, Türkiye genelinde A101 marketlerinde satışa sunulmuş bir ürün olup Fransız gıda devi Danone'nin Türkiye'deki iştiraki Danone Tikveşli Gıda bünyesinde üretilmektedir. Danone, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren uluslararası bir gıda şirketidir. Yıllardır güvenle tercih edilen Danone markası, Birşah adı altında yerel pazarda da önemli bir yer edinmiştir.

Danone ve Birşah Markası

Danone Tikveşli Gıda çatısı altındaki Birşah, özellikle ekonomik fiyatları ve kaliteli ürünleriyle geniş bir tüketici kitlesine hitap etmektedir. Ancak, Danone'nin İsrail merkezli Strauss Group ile iş birliği yapması, bazı tüketicilerin tepkisine neden olmuş ve markaya olan güvenin sorgulanmasına yol açmıştır.

Teknik Aksaklık Sonrası Gündeme Gelen Olay

Birşah süt ürünleriyle ilgili yaşanan teknik bir aksaklık, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Danone, yaptığı resmi açıklamada, UHT süt üretim teknolojisinin ilk aşamalarında kullanılan içilebilir suyun, teknik bir hata nedeniyle 176.L parti numaralı ürünün ilk 100 litrelik kısmında sehven paketlendiğini belirtti. Şirket, söz konusu ürünlerin hızlıca satış noktalarından toplatıldığını ve bu durumun halk sağlığını tehlikeye atmadığını vurguladı.

Danone'nin süte su karışması olayı hakkında açıklaması

Danone tarafından yapılan açıklamada, üretim sürecinde meydana gelen teknik bir aksaklık sonucu bazı ürünlerde içilebilir su bulunduğu ifade edilmiştir. Açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"Süt ve sütlü ürünler üretimi yaptığımız tesisimizde, kullanılan UHT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır. Üreticisi olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 Yağlı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süren teknik bir aksaklık meydana gelmiş ve bunun sonucunda 176.L parti numaralı ürünün ilk 100 litresinde (yaklaşık 100 paket) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Danone ve Türkiye'deki Faaliyetleri

Danone, 1919'da İspanya'da kurulmuş, daha sonra merkezi Fransa'ya taşınmış olan uluslararası bir şirkettir. Türkiye'de Danone Süt, Danino ve Activia gibi markalarıyla bilinen şirket, süt ürünleri, bebek mamaları ve içecek sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Birşah markası ise Danone'nin Türkiye pazarına yönelik geliştirdiği yerel bir marka olarak dikkat çekmektedir.

Birşah Süt ile İlgili Öne Çıkan Sorular

Birşah Süt kime aittir?

Birşah Süt, Fransız merkezli Danone şirketine aittir.

Teknik aksaklık sonucu hangi sorun yaşandı?

176.L parti numaralı sütlerin ilk 100 litrelik kısmında teknik bir hata sonucu içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir.

Halk sağlığı için bir tehlike var mı?

Danone'nin açıklamasına göre, bu durum halk sağlığını olumsuz etkileyecek bir tehlike içermemektedir.

Ürünler toplatıldı mı?

Evet, Danone, ilgili ürünlerin tüm satış noktalarından toplatıldığını duyurmuştur.

Danone'nin Türkiye'deki diğer markaları nelerdir?

Danone, Türkiye'de Danone Süt, Danone Hayat, Danino ve Activia gibi markalarıyla faaliyet göstermektedir.

Birşah Süt neden tercih ediliyor?

Ekonomik fiyatları ve Danone güvencesiyle sunulan kaliteli ürünler arasında yer alması, Birşah Süt'ü tüketiciler için cazip hale getirmektedir.

Benzer bir sorun tekrar yaşanır mı?

Danone, kalite ve gıda güvenliğini ön planda tuttuğunu ve bu tür aksaklıkların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri aldığını ifade etmiştir.

Birşah Süt Boykot mu?

A101 ürünü Birşah süt ve ürünleri Üretici firması Fransız şirketi Danone Tikveşli Gıda tarafından yapılıyor.Birşah markası, Danone'nin üretimi altında olan ürünler arasında yer almaktadır ve son dönemlerde boykot çağrılarıyla gündeme gelmiştir. Bunun temel nedeni, Danone'nin İsrail'in en büyük gıda şirketlerinden biri olan Strauss Group ile ortaklık içinde olmasıdır. Danone, Strauss Group'a bağlı olan Strauss Dairies adlı şirkette %20 oranında hisseye sahiptir. Bu ortaklık, çeşitli kesimlerde Danone ürünlerine yönelik boykot çağrılarının başlıca gerekçelerinden biri olarak gösterilmektedir. Birşah Süt'ün üreticisi olan Danone, bu bağlamda Türkiye'de de boykot listelerine dahil edilmekte ve sosyal medyada eleştirilerin odağı olmaktadır. Bu durum, markanın tüketici nezdindeki algısını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi