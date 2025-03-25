Çorum’da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle yarın Uşak’ta bazı mahallelerde su kesintisi yapacak.
Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı sebebiyle 26 Mart 2025 Çarşamba günü bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Sabah 09:00'da başlayacak kesintinin yaklaşık 9 saat sürmesi bekleniyor.
Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için kesinti öncesinde gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Güncel bilgiler için Çorum Belediyesi'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilir.
Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler:
İslice, Fevzi Çakmak, Durak, Cumhuriyet, Dikilitaş, Karaağaç, Aybey, Elmalıdere, Fatih, Ünalan mahallelerinde 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 09:00 ile 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir.. Güncel kesinti bilgilerine ulaşmak için Çorum Belediyesi'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
İşte Çorum'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve detaylar: TIKLAYINIZ
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