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İFTAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI | İftar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu! İftar duası nasıl yapılır?

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İFTAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI | İftar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu! İftar duası nasıl yapılır?
“On bir ayın sultanı“ Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak. Ramazan boyunca bir ay süresince oruç tutacak olan Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacaklar. Gün boyu yiyecekten içecekten uzak durarak, hem bedenen hem de ruhen arınan Müslümanlar, iftar vakti geldiğinde ellerini dua için açacaklar. Peki, iftar duası nasıl yapılır? İftar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? İşte detaylar...

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan üç aylardan Ramazan ayının ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde eda edilecek. Ardından, Ramazan'ın ilk orucu için sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Ramazan boyunca oruç tutacak olan Müslümanlar, sahurdan akşam ezanına kadar yiyecek ve içecekten uzak duracaklar. Ayrıca, oruç süresince kötü sözlerden, gıybet yapmaktan ve diğer günahlardan da kaçınılması gerekiyor. Oruç, akşam ezanı ile birlikte açılacak. Peki, iftar vaktinde nasıl dua edilir? İşte iftar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu...

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

YEMEK DUASI NASIL YAPILIR?

Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Anlamı: "Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16)

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.”(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Kaynak: Haber Merkezi

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  • #İftar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu! #İftar duası nasıl yapılır?

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