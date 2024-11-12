Karabağ Zaferi’nin 4. yıldönümü kutlandı

Alanya Azerbaycanlılar Derneği, başkan Ramil Mansurov önderliğinde, Karabağ Zaferi’nin 4. yıldönümünü kutlamak için Alanya Kültür Merkezi’nde görkemli bir konser düzenleyerek ilk resmi etkinliğini gerçekleştirdi. Alanya’da yaşayan Azerbaycanlıların ve yerel yetkililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu konser, Türk dünyasının önde gelen sanatçılarından ve Uluslararası Kültür, Turizm ve Yatırım Derneği (ICTI) Kültür ve Müzik Komisyonu Başkanı olan Sevil Çakar’ın organizasyonu ve yönetiminde sunuldu.

Alanya Belediyesi'nin destek verdiği etkinliğe, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak ve Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu da katıldı. Bu konser, Azerbaycan'ın tarih kokan ve sevilen ezgileri, ünlü şairlerinin şiirleri ve halk dansları gösterisiyle izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. İzleyicilere kültürel bir şölen sundu Etkinlikte, Türk dünyasında "Tek Adam Orkestra” olarak tanınan Vuqar Bextiyar ve bülbül sesli Müşfiq Eliyev, seyircileri büyüleyen performanslarıyla sahne aldı. Araştırmacı-yazar Afet Ruhan Arslan, konserde seslendirilen ezgiler hakkında tarihî bilgiler ve şiirlerle izleyicilere kültürel bir şölen sundu. Konser süresince, Azerbaycan'ın ulusal simgesi olarak kabul edilen buta motifli kostümüyle Nazlı Valide Arıcı Bala'nın göz alıcı performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konserin sonunda ise Menekşe sesli Sevil Çakar, seyircilerin yoğun alkışlarıyla tekrar sahneye çağrıldı ve unutulmaz bir final yaptı. Türk dünyasına birlik mesajı Etkinlik sonunda, Alanya Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Ramil Mansurov, Azerbaycan'dan gelen sanatçılara ve Türkiye'de yaşayan sanatçılara kendi adına ve dernek adına teşekkürlerini iletti. Konserin kapanışında, sanatçılar ve izleyiciler hep birlikte "Yaşa Benim Halkım” şarkısını seslendirerek Türk dünyasına birlik mesajı gönderdi. Kaynak: Haber Merkezi

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