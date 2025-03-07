Kiraz Ne Zaman Çıkar 2025? Kiraz Hangi Mevsimde, Bölgede, İklimde ve Toprakta Yetişir? Kiraz Çeşitleri ve Hasat Dönemleri

Kiraz, Türkiye’de baharın son günleri ile yaz aylarının başlangıcında sofralarımızı süsleyen sevilen bir meyvedir. Bu yazımızda kirazın Türkiye’de 2025 yılında ne zaman çıkacağı, genel olarak hangi mevsimde yetiştiği, hangi bölgelerde daha verimli olduğu ve hangi iklim ve toprak şartlarında yetiştirildiği gibi önemli soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Ayrıca ülkemizde yetiştirilen popüler kiraz çeşitlerini ve hasat dönemlerini de sizler için sıraladık. İşte kiraz hakkında merak edilen tüm detaylar...

Kiraz Ne Zaman Çıkar?

Türkiye, dünya kiraz üretiminde lider konumdadır. Son yıllarda ülkemizde yıllık kiraz üretimi ortalama 700-900 bin ton civarında gerçekleşmektedir. 2023 sezonunda ülkemizde yıllık kiraz üretimi ortalama 700-900 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 2025 yılı için beklentiler, yeni bahçelerin üretime girmesi ve hava koşullarının uygun gitmesi durumunda üretimin aynı seviyelerde seyredeceği yönündedir.

Kiraz Hangi Mevsimde Olur?

Kirazlar genel olarak ilkbahar sonu ve yaz aylarında yetişir. Türkiye'de kiraz hasadı genellikle Mayıs sonundan itibaren başlayıp, Haziran ve Temmuz aylarında yoğunlaşmaktadır.

Kiraz Ne Zaman Çıkar?

Türkiye'de kiraz hasadı erkenci çeşitlerde Mayıs ayı ortalarından itibaren başlar, ancak genel olarak Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.

Kiraz Ne Zaman Yetişir 2025?

2025 yılında kiraz hasat dönemlerinin genel olarak önceki yıllara paralel seyredeceği tahmin edilmektedir. Bahar aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşulları olmazsa, hasat yine Mayıs ayı ortalarından başlayarak Temmuz ayı sonlarına kadar sürecektir.

Kiraz Hangi Mevsimde Olur?

Kiraz genel olarak ilkbahar sonu ve yaz başı mevsiminde yetişir ve hasat edilir.

Kiraz Hangi Mevsimde Yetişir?

Kiraz Türkiye'de genel olarak ilkbahar sonu ile yaz mevsiminde yetişmektedir. Erken bölgelerde Mayıs ayında başlayarak, daha yüksek rakımlı bölgelerde Temmuz ayının sonuna kadar devam eder.

Kiraz Hangi Bölgede Yetişir?

Türkiye'de kiraz üretimi açısından öne çıkan bölgeler başta Ege Bölgesi (İzmir, Manisa, Afyon), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta), Marmara Bölgesi (Bursa, Çanakkale) ve İç Anadolu'nun bazı illeridir. Bu bölgeler, iklim ve rakım bakımından kiraz üretimine oldukça uygundur.

Kiraz Hangi İklimde Yetişir?

Kiraz ağacı, kışları çok sert olmayan, yazları ise aşırı sıcak olmayan ılıman iklimlerde daha verimli yetişir. İlkbahar geç donlarına hassastır, bu nedenle bahar donlarının az görüldüğü bölgelerde tercih edilir.

Kiraz Hangi Toprakta Yetişir?

Kiraz yetiştiriciliği için en uygun topraklar; kumlu-killi (tınlı), derin, geçirgen ve besin açısından zengin olanlardır. Köklerin iyi gelişimi için toprak derinliğinin en az 1-2 metre olması, hafif asidik ve nötr pH (5-7 arası) olması idealdir.

Kiraz Çeşitleri ve Hasat Dönemleri Ne Zaman?

Türkiye'de yetişen önemli kiraz çeşitleri ve hasat dönemleri şöyledir:

Prime Giant: Mayıs sonu

Mayıs sonu Early Burlat: Mayıs sonu - Haziran başı

Mayıs sonu - Haziran başı Napolyon (0900 Ziraat): Haziran sonu

Haziran sonu Kordia: Temmuz başı

Temmuz başı Regina ve Kordia: Temmuz ayının ilk haftası

Temmuz ayının ilk haftası Starks Gold: Temmuz başı

Bölgelere özgü kiraz çeşitleri de vardır; örneğin Konya'nın Hadim kirazı, Isparta'nın Uluborlu kirazı, İzmir'in Kemalpaşa kirazı gibi türler farklı dönemlerde hasat edilir. Türkiye genelinde kiraz hasadı, çeşit ve bölge farklılıklarına göre yaklaşık 2,5 aylık geniş bir zamana yayılır.

Kaynak: Haber Merkezi