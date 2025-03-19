Metrolar Ne Zaman Açılacak? Metro Seferleri Ne Zaman Yeniden Başlayacak? İstanbul’da Neden Metrolar Durduruldu 19 Mart 2025?

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde bazı metro seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Taksim metro durağının da yer aldığı bazı hatlarda seferler, kamu düzenini korumak amacıyla iptal edildi. Vatandaşlar, metro seferlerinin ne zaman normale döneceğini merak ederken, yetkililer ikinci bir duyuruya kadar seferlerin devam etmeyeceğini belirtti.

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde bazı metro seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Taksim metro durağının da dahil olduğu bazı hattın seferleri, kamu düzeninin korunması amacıyla durdurulmuş durumda. Vatandaşlar, İstanbul'daki metro seferlerinin ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

Metro Seferleri Ne Zaman Yeniden Başlayacak?

Metro İstanbul, yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararına göre ikinci bir duyuruya kadar bazı metro hatlarının seferlerinin durdurulduğunu bildirdi. Bu kapsamda:

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu,

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu,

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır.

Seferlerin tekrar ne zaman başlayacağı ise yapılacak ikinci duyuruya bağlı olarak belirlenecek.

Metro Seferlerinin Durdurulma Nedeni Nedir?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklanmış ve bu çerçevede bazı metro seferleri sabah saatlerinden itibaren durdurulmuştur. Alınan tedbirler, kamu düzeninin sağlanması ve provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi