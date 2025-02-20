Muş’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Muş’ta kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının tatil olduğu ve hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Muş'ta yarın okullar tatil mi?
Muş'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Muş'ta kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime ara verildi. Bu sebeple, dersler yapılmayacak ve öğrenciler tatil olacak.
Valilik açıklama yaptı mı?
Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ve kreş ile anaokuluna giden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli olacağı belirtildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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