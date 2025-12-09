Oktay Aydın Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Oktay Aydın Hakkında Son Durum

Türkiye genelinde ses getiren geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Oktay Aydın, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Aydın hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.
Bu kararla birlikte Oktay Aydın, soruşturma sürecini tutuksuz şekilde, adli kontrol hükümleri çerçevesinde sürdürecek.
Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler
-
Oktay Aydın
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Yücel Gürol
Soruşturmada Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Kaynak: Haber Merkezi