Rize’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Rize’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Rize’de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Güvenlik ve ulaşım endişeleri göz önünde bulundurularak alınan bu kararı, ilgili kurumların resmi açıklamaları doğruladı.
Rize'de yarın okullar tatil mi?
Evet, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle Rize genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Rize'de tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
21 Şubat 2025 Cuma günü, Rize'deki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde ders işlenmeyecek; öğrenciler tatil yapacak.
Valilik açıklama yaptı mı?
Evet, Rize Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oluşabilecek buzlanma, ulaşım sorunları ve çığ riski nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”