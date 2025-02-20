Rize’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Rize’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Rize’de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Güvenlik ve ulaşım endişeleri göz önünde bulundurularak alınan bu kararı, ilgili kurumların resmi açıklamaları doğruladı.

Rize'de yarın okullar tatil mi? Evet, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle Rize genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. 21 Şubat 2025 Cuma günü Rize'de tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü, Rize'deki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde ders işlenmeyecek; öğrenciler tatil yapacak. Valilik açıklama yaptı mı? Evet, Rize Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oluşabilecek buzlanma, ulaşım sorunları ve çığ riski nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kaynak: Haber Merkezi

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