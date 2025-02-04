Türkiye’de aktif yanardağ var mı, nerede?

Son günlerde Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınası, Türkiye’deki volkanik hareketlilikle ilgili merakı artırdı. Vatandaşlar, ülkemizde aktif yanardağ olup olmadığını ve olası patlama risklerini sorgulamaya başladı. Peki, Türkiye’de aktif bir yanardağ var mı? İşte detaylar…

Türkiye'de volkanik oluşumların temeli yaklaşık 20 milyon yıl öncesine dayanıyor. Tarihsel kayıtlara geçmiş son volkanik patlamalar ise Erciyes ve Nemrut Dağı'nda meydana geldi. Günümüzde ise Türkiye'de tamamen aktif bir yanardağ bulunmuyor. Ancak bilim insanları, "sönmüş yanardağ" kavramının kesin bir güvence sağlamadığını belirtiyor. Her yanardağ, düşük de olsa bir hareketlenme riski taşıyor. TÜRKİYE'DE KAÇ TANE YANARDAĞ VAR? Türkiye'de Erciyes, Hasan dağı, Büyük ve Küçük Ağrı dağları, Tendürek, Nemrut, Süphan dağları halen fümerol denilen volkanik kökenli gaz ve buhar çıkışına sahiptir. TÜRKİYE'DE YANARDAĞLAR VE YERLERİ MTA'da yer alan bilgilere göre yakın geçmişte aktif volkanlar arasında Acıgöl-Nevşehir, Ağrı (Ararat), Erciyes Dağı, Göllü Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağ, Karapınar volkanik alanı, Kula, Nemrut Dağı, Tendürek Dağı yer alırken olası aktifler arasında Girekol Tepe, Gölcük, Kars Platosu, Süphan Dağı bulunuyor. Kapadokya ise aktif olmayanlar arasında yer alıyor. Kaynak: Haber Merkezi

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