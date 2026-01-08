Sağlıklı yaşam ve beslenme tavsiyelerinde sıkça duyduğumuz bu uyarı, vücuda gereksiz kalori yükleyen ve kan şekerini dengesizleştiren temel gıda maddelerini hedefler. Modern tıbbın "boş kalori" olarak nitelendirdiği bu üçlüden kaçınmak, birçok kronik hastalığın önlenmesinde ilk adım olarak kabul edilir.
Üç Beyazdan Uzak Durun Cümlesinde Bahsedilen "Üç Beyaz" Hangileridir?
Doğru Cevap: Şeker, Un ve Tuz
Halk arasında "üç beyaz" olarak kodlanan bu maddeler şeker, beyaz un ve tuzdur.
-
Şeker: Kan şekerini hızla yükseltip insülin direncine yol açtığı için,
-
Beyaz Un: İşlenme sırasında besin değerini kaybedip glisemik indeksi yükseldiği için,
-
Tuz: Aşırı tüketimde tansiyon ve kalp-damar hastalıklarını tetiklediği için kısıtlanması önerilen başlıca gıdalardır.
Kaynak: Haber Merkezi