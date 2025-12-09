Yusuf Özdemir Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Yusuf Özdemir Hakkında Son Durum

Türkiye'de büyük ses getiren bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Yusuf Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Özdemir hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. Bu doğrultuda Yusuf Özdemir, soruşturma sürecine tutuksuz şekilde ve adli kontrol hükümleri çerçevesinde devam edecek.
Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler
-
Yusuf Özdemir
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Soruşturmada Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Kaynak: Haber Merkezi