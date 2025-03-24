2025 ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ | Ortak yazılı sınavlar başladı mı? 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilecek ortak sınavlarla ilgili ayrıntıları açıkladı. Mart ayında yapılması planlanan sınavlar, 6, 7 ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda, bu sınavların öğrencilerin konuya ne kadar hakim olduklarını değerlendirmek amacıyla açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacağı belirtildi. İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre, 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihi ve hangi dersleri kapsayacağına dair sorular, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Bakanlık, sınavın tarihi, süresi ve diğer önemli detayları içeren kılavuzu yayımlayarak öğrencileri ve okulları bilgilendirdi. Bu sınavlar, öğrencilerin genel akademik başarılarını değerlendirmek adına büyük bir önem taşıyor.
ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak olan ortak yazılı sınav tarihlerini açıkladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre, 6, 7 ve 9. sınıflar için uygulanacak ortak sınavlar 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İşte, MEB 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavları Tarihleri:
6. sınıf Türkçe dersi: 24 Mart 2025 Pazartesi
6. sınıf Matematik dersi: 25 Mart 2025 Salı
7. sınıf Türkçe dersi: 27 Mart 2025 Perşembe
7. sınıf Matematik dersi: 28 Mart 2025 Cuma
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi: 24 Mart 2025 Pazartesi
9. sınıf Matematik dersi: 25 Mart 2025 Salı
Ortak sınavlar, açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla öğrencilerin konuya hakimiyetini ölçmeyi hedefliyor ve sınav süresi 40 dakika olacak. Bu sınavlar, ikinci dönem birinci yazılı olarak değerlendirilecek ve e-Okul sistemine işlenecek.
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