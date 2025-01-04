Isper İstanbul içinde yaşayan birçok kişinin sık sık adını duyduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir kurum ve kuruluştur. İstanbul Personel Yönetim A.Ş. olarak bilinen İsper ile İBB'ye bağlı şirketlerin ücret değerlendirmeleri, kadro, işleyiş organizasyonel yapı, değişim yönetimi ve koçluğunun tamamını içerisinde barındıran insan kaynakları danışmanlık hizmetidir. İsper'e bağlı çalışanlar ve firmalar Isper mail giriş adresiyle kendilerine ait maile giriş yapabilir ve kullanabilir. Bu tür mailler sadece sağlayıcı firmanın yönlendirdiği mail sisteminden açılır ve kullanılır. Başka bir mail sağlayıcı servisin mailleri burada çalışmaz ve bu mailler başka mail sağlayıcı servislerin sitesinde çalışmazlar. Bu yüzden @ işaretinden sonraki kısım o mailin nereden temin edildiği ve nerede kullanılacağını belirtir. Üniversite maillere bunlara örnektir.

Isper Mail Giriş Kurma

Eğer telefonunuza Isper maili kurmak ve telefonunuzdan kullanmak istiyorsanız bunu kolayca yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak yapmanız gereken Isper mail giriş adresine gitmektir. Daha sonra açılan sayfanın altında yer alan "E-Posta Kurulum Dokümanı İçin Tıklayınız!” yazsına tıklayarak Isper mail giriş için gerekli dokümanı bilgisayarınıza indiriniz. Daha sonra buradaki talimatları izleyerek Isper mailinizi istediğiniz cihaza kurabilir ve kolayca kullanabilirsiniz.

Yukarıda sizler için Isper mail giriş ve Isper mail kurma hakkında bilgiler verdik. Bu tarz daha fazla içerik için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sitemizin anasayfasını gezerek ilginizi çeken içeriklere göz atabilir ve istediğiniz içerik hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi