Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025’te yapılacak.
Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini belirtecek.
Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.
Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak.
Atamalar, 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.
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