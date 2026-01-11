Sivas’ta yarın okullar tatil mi, son durum ne? Sivas kar tatili için gözler Valilik’te!

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski, "Sivas'ta yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle yüksek kesimler, çevre ilçeler ve kırsal bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Sivas Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sivas ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Yıldızeli, Şarkışla, Kangal, Zara ve Gürün gibi yüksek rakımlı ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Sivas Valiliği, kar kalınlığı ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Sivas'ta okullar tatil mi?

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.”

