SİGARA FİYATLARI 2025 BELLİ OLDU! Ocak 2025 sigara fiyatları... En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

2025 yılına girilmesiyle birlikte sigara fiyatlarına yapılacak zamlar gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medyada dolaşan zamlı sigara fiyat listeleri, “Sigaraya zam geldi mi?“, “En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?“ gibi soruları beraberinde getirdi. Sigara gruplarına yönelik yaklaşık 4 ila 5 lira arasında bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı bekleniyor. Konuyla ilgili Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar da açıklamalarda bulundu.

Sigara ve alkollü içkilere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 7,56 oranında artırılmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam beklentisi artmış durumda. Zamlı sigara fiyatlarına dair listeler sosyal medyada geniş yankı bulurken, fiyatların kesinleşip kesinleşmediği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre Philip Morris sigara grubunda fiyat artışı olduğu ve bu gruptaki en ucuz sigaranın 81 TL, en pahalı sigaranın ise 110 TL olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddialara TBYD Başkanı Erol Dündar'dan açıklama geldi. Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sigaraya zam geldiğine dair piyasada dolaşan listeler gerçeği yansıtmıyor. Şu an için herhangi bir zam yapılmadı, paylaşılan listelere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte sigara fiyatlarına maliyet artışlarının da yansıtılması bekleniyor. Uzmanlara göre, olası bir fiyat düzenlemesiyle birlikte sigara fiyatlarına yaklaşık 4 ila 5 lira arasında bir zam gelebilir. Kesin rakamların ise resmi açıklamaların ardından netleşeceği düşünülüyor.

Özgür Aybaş'tan Açıklamalar

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

Sigaraya 8 TL zam geldi diye tarafıma bu liste mesaj olarak atılıyor bu liste gerçek değildir teyidsizdir. Lakin yarın böyle bir oranda zam gelirse de şaşırmayız Şuan için itibar etmeyiniz fake liste pic.twitter.com/9CUXYiM8M6 — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) January 5, 2025

Güncel Sigara Fiyatları

Philip Morris Grubu (PM Grubu)

Philip Morris, Türkiye'de en çok tercih edilen sigara gruplarından biridir. 6 Ocak 2025 itibarıyla fiyatlar şu şekildedir:

Marlboro Red/Touch: 82 TL

Marlboro Edge: 80 TL

Parliament Night Blue: 81 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 81 TL

Muratti : 78 TL

Lark: 76 TL

Chesterfield: 75 TL

BAT Grubu

British American Tobacco (BAT), çeşitli fiyat aralıklarında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. BAT grubu sigaralarının 2025 Ocak fiyatları şu şekildedir:

Kent Blue: 80 TL

Kent Switch Dark Blue: 78 TL

Dunhill Double Blue: 90 TL

Rothmans: 72 TL

Tekel 2000: 70 TL

JTI Grubu

JTI'nin Winston ve Camel gibi popüler markaları fiyat performans açısından sıkça tercih edilmektedir.

Winston Dark Blue: 74 TL

Winston Slims: 80 TL

Camel Yellow & Brown 75 TL

Monte Carlo: 72 TL

TT Grubu

Ekonomik sigaralar arasında yer alan TT grubu, fiyat avantajı sunan ürünleriyle dikkat çekmektedir.

President: 68 TL

Medley: 66 TL

HD Sky: 66 TL

MMC: 66 TL

Sigara Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Türkiye'de sigara fiyatlarını etkileyen birkaç önemli unsur bulunmaktadır:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Sigara üzerindeki ÖTV oranları düzenli olarak artırılmakta ve bu durum fiyatların yükselmesine neden olmaktadır.

Döviz Kuru Dalgalanmaları: Sigara üreticilerinin ithal ettiği hammaddeler döviz kuru üzerinden fiyatlandırılmaktadır.

Enflasyon: Yüksek enflasyon oranları, üretim ve dağıtım maliyetlerini artırmaktadır.

Sağlık Politikaları: Hükümet, tütün kullanımını azaltmak amacıyla yüksek vergilendirme politikaları uygulamaktadır.

En Ucuz Sigara Hangi Marka?

2025 yılı itibarıyla en ucuz sigaralar genellikle TT Grubu'na ait ekonomik markalardır. Medley, MMC ve Toros 2005 gibi sigaralar, fiyatları 66 TL ile en düşük seviyede tutmaktadır. Bu durum, ekonomik sıkıntılar yaşayan tiryakiler için alternatif bir seçenek sunmaktadır.

Sigara Zamları Tüketici Davranışlarını Nasıl Etkiliyor?

Zamların ardından birçok kişi sigara tüketimini azaltma yoluna gitmekte ya da daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmektedir. Ayrıca, sarmalık tütün kullanımında da artış gözlenmektedir. Örneğin, 100 gramlık kıyılmış tütün fiyatı Ocak 2025 itibarıyla 170 TL seviyelerine yükselmiştir.

2025 Sigara Fiyatları

Philip Morris Grubu

Parliament Night Blue Pack (Uzun) : 81 TL

81 TL Parliament Aqua Blue Slims : 80 TL

80 TL Parliament Midnight Blue : 76 TL

76 TL Marlboro Red Long : 79 TL

: 79 TL Marlboro Touch/Red : 77 TL

: 77 TL Marlboro Edge : 75 TL

75 TL Muratti : 74 TL

74 TL Chesterfield: 72 TL

BAT (British American Tobacco) Grubu

Kent Switch Dark Blue : 71 TL

71 TL Kent D Range (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long) : 72 TL

72 TL Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch : 73 TL

: 73 TL Rothmans (Tüm Ürünler) : 68 TL

68 TL Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 67 TL

JTI (Japan Tobacco International) Grubu

Winston Dark Blue & Deep Blue : 71 TL

71 TL Winston Slender : 72 TL

72 TL Winston Slims : 80 TL

80 TL Camel Black & White : 70 TL

70 TL Camel Yellow & Brown: 73 TL

Imperial Tobacco Grubu

Davidoff Slims (Ivory, White) : 80 TL

80 TL Davidoff C Line Blue : 75 TL

: 75 TL West Navy, Grey, White: 65 TL

TT Grubu (Yerel Markalar)

Violet Slims : 74 TL

74 TL Vwinner Slims (Blue, Dore, Red) : 71 TL

71 TL HD Red (Kısa-Uzun) : 64 TL

64 TL President (Kısa-Uzun-Sky): 64 TL

Kaynak: Haber Merkezi