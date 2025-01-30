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Öğretmeni yumruklayan veliye 4 bin 40 lira para cezası

Öğretmeni yumruklayan veliye 4 bin 40 lira para cezası
İstanbul Sarıyer’de oğlunun eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yapan ve daha önce de tartıştığı öğretmeni yumruk atarak darp eden veli, 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sarıyer'de 26 Nisan 2024'te oğlunun eğitim gördüğü okula gelen veli Ali Çarık, koridorda karşılaştığı ve daha önce de tartıştığı öğretmen Necla Ö'ye yumruk atarak darp etti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada, Ali Çarık 'kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.

"Bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla vurdum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çarık'ın ifadesine de yer verildi.

Şüpheli, ifadesinde şunları kaydetti:

"Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni Necla Ö'den 26 Mart 2024'de Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'nde 'kötü muamele' konusundan adli olarak şikayetçi olmuştuk. Olay tarihinde oğlumun 'baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar ben de kaçtım, beni tekrar odaya kapatmaya çalışıyorlar, bana müdür, Necla hoca ve Sümeyra hoca bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar, çabuk gel ve yetiş' demesi üzerine okula gittim. Okula gittiğimde oğlumu alarak müdür beyin odasına yürüdüm. Bu sırada koridorun karşısından Necla hocanın elinde çay bardağı ile gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi 'Beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz' dedi. Ben de o an istem dışı çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla Necla hocaya vurdum. Sonrasında okulun dışına çıktım. Çok pişmanım."

İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müşteki Necla Ö.'nün yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokmayan ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu da belirtildi. 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi Hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Çarık'ın "kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

  • #İstanbul #Öğretmen

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