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Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 25 Mart 2025 Salı günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

YAŞAR OKUMUŞ
 

KOÇAŞ
07-04-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAYRİ ÇUHADAR
 

AKVİRANKIŞLA
01-07-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

NURİ DÜDEN
 

ZAFERİYE
11-09-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

SEMİHA GÖKKAYA
 

KONYA
10-05-1948

ÜÇLER MEZARLIĞI

HABİBE KOÇ
 

İNLİCE
15-06-1936

HARMANCIK MEZARLIĞI

BEHİCE NALÇAKICI
 

ERZURUM
20-01-1937

YAZIR MEZARLIĞI

FARUK AYYILDIZ
 

BOTSA
01-07-1945

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HAMZA SÜNTAR
 

KONYA
19-12-1962

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİ KEMAL YILDIRIM
 

BOZKIR
01-12-1958

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET PIRILTI
 

KONYA
03-12-1951

HACIFETTAH MEZARLIĞI

BİRSEN ÖZTEKE
 

KONYA
29-10-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

İKBAL KUNT
 

HATUNSARAY
09-04-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

KAMİL SATI
 

ÇUMRA
20-05-1968

ELMACI MEZARLIĞI

MİTHAT DEDEOĞLU
 

KONYA
13-08-1954

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MUSTAFA IŞIK
 

BOZKIR
02-01-1961

YAĞBASAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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