Konya’da ramazan davulcusu silahla vuruldu!

Olay, iftar saatlerine doğru Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ramazan davulcusu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Yaşanan kavgada B.D isimli ramazan davulcusu bacağından vuruldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı B.D sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi