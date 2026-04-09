KONYA Haberleri

Konya’da yol kaydı ulaşım durdu! Bu bölgede yol trafiğe kapandı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yol kaydı ulaşım durdu! Bu bölgede yol trafiğe kapandı

Konya'nın Bağcılar–Taşkent yolu üzerinde dün yapılan çalışmaların ardından bugün yeniden yol kayması meydana geldi. Yaşanan olay sonrası yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

DÜN YAPILDI BUGÜN YİNE BOZULDU

Yetkililer tarafından dün onarım çalışması yapılan yolda, kısa sürede tekrar kayma yaşanması dikkat çekti. Yol zemininin yeterince sağlamlaştırılmadığı iddiaları gündeme gelirken, bölgede inceleme başlatıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Yolu sık kullanan vatandaşlar, yapılan çalışmaların kalıcı çözüm sunmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Sürücüler, her yağış sonrası benzer sorunların yaşandığını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgede yeniden çalışma başlattığı öğrenilirken, yolun ne zaman açılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

(Meltem Aslan)

